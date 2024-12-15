Путин поставил перед ЕР новые важные задачи, заявил Медведев

Президент России Владимир Путин обозначил новые ключевые задачи для партии «Единая Россия», направленные на развитие страны и укрепление ее безопасности, сообщил Дмитрий Медведев, председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ.
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