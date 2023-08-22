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«Трактор» не подпишет контракт с Бородкиным по итогам просмотра (Metaratings)

31-летний игрок находится в клубе на просмотре. Он продолжит поиск новой команды на правах свободного агента.

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