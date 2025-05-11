«Немецкая пропаганда не слишком различала народы СССР и часто «гребла под одну гребенку»

Какой вклад в Победу над гитлеровской Германией внесли национальные меньшинства СССР? Многие ли мобилизованные не владели русским языком? Какую роль в советской контрпропаганде играла национальная пресса? Об этом «Миллиард.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии