Новинки для детей: «Папины дочки. Свадьбы не будет!» и леденцы «Покажи язык»

В сентябре появились новые продукты и проекты для детей и семей. В подборке — необычные леденцы от ВкусВилла, новый сезон «Клуба Винкс», детская серия косметики MATSESTA и полнометражный фильм «Папины дочки».
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