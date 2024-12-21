ВСУ ударили по центру города.фото: flickr.com / World Economic ForumМосква ответит на атаку киевского режима по городу Рыльску Курской области, заявил 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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