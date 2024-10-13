В следующем году проиндексируют зарплаты отдельным категориям бюджетников

Как минимум втрое выше официального уровня инфляции Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете» рассказала, что в проекте бюджета на ближайшие три года заложено повышение зарплат работникам учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки на 13,2 процента, что в три раза выше официального уровня инфляции.