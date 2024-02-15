Пожар возле «Известия Hall»: московские службы ликвидировали чрезвычайную ситуацию Елена ГалицкаяВ утренние часы 15 февраля в центре Москвы произошел пожар во дворе здания «Известия Hall», что вызвало серьезные нарушения в городском движении и привлекло внимание оперативных служб.
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