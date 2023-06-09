Шэннен Доэрти сообщила фанатам трагическую новость

Поклонники восхищены мужеством актрисы. Шеннен Доэрти LEGION-MEDIAПоклонники Шеннен Доэрти, известной по сериалам «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные», удручены более чем печальной новостью о здоровье актрисы, которая ведет многолетнюю с раком.