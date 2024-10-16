Украина переходит в последний раз на зимнее время

Украинцы в последнее воскресенье октября переведут стрелки часов на зимнее время в последний раз. Под таким заголовком подают новость украинские СМИ, отмечая, что это предусмотрено принятым Верховной Радой законом №4201, которым отменено переход с «летнего» на «зимнее» время и наоборот.