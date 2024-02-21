Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России

По словам экспертов, кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США. Три из четырёх крупнейших банков КНР с начала года прекратили принимать платежи от находящихся под санкциями российских финорганизаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии