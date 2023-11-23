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Задоров подрался с Лоузоном в матче «Калгари» с «Нэшвиллом»

Задоров подрался с Лоузоном в матче «Калгари» с «Нэшвиллом»

Во втором периоде игры «Нэшвилла» с «Калгари» (4:2) защитник «Предаторс» Жереми Лоузон провел грубый силовой прием против Мартина Поспишила.

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