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Кевин Дюрэнт может бойкотировать предсезонные сборы «Нетс»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может не приехать на предсезонный тренировочный лагерь команды, пишет журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд.

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