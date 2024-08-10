«Мы русские. С нами Бог»: бойцы разных конфессий вместе воюют за Россию

Юрий Ильинов

Крупные госкомпании уничтожают мировую экономику Существует много названий современной эпохи, но наиболее часто употребляется «постнеолиберализм». Однако по мнению известного экономиста Эдриена Олдриджа настоящее время лучше описывается, как государственная монополия. Об этом эксперт пишет в статье для газеты Financial Times. Правительственные суверенные фонды благосостояния (SWF) контролировали более 11,8 триллиона долларов в 2023 году, превзойдя хедж-фонды и частные инвестиционные компании вместе взятые. Еще в 2000 году эта цифра была скромнее – не более 1 триллиона. Государственные предприятия (ГП) имели активы на сумму 45 триллионов долларов в 2020 году, что эквивалентно половине мирового валового внутреннего продукта, по сравнению с 13 триллионами долларов в 2000 году. Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что половина из 10 крупнейших компаний мира и 132 из 500 гигантских корпораций являются государственными. Государство не только вернулось, оно проникло в самое сердце капиталистической экономики, управляя компаниями (часто трансграничными) и формируя рынки капитала. Управление зарождающимся государственно-капиталистическим монстром потребует выдающейся изобретательности. Государственный капитализм усиливается, а не ослабевает, и некоторые из самых успешных государственных предприятий и государственных инвестиционных фондов находятся в развитых странах. В силу этого практически полностью исчезает конкуренция и возникает протекционизм, а глобальная экономика постепенно уничтожается как независимая система. Нужно упрочить большие финансовые институты, такие как Всемирный Банк и пр., чтобы контролировать мировую систему и провести четкую границу между «хорошим» государственным капитализмом и «плохим». А это нелегко в популистскую эпоху, которая ненавидит технократическое правительство.