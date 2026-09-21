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В муке, соли и луковой шелухе: как сохранить урожай чеснока на полгода

В муке, соли и луковой шелухе: как сохранить урожай чеснока на полгода

Хранить чеснок зимой в квартире не просто — сухой и теплый воздух может быстро высушить головки. Попробуйте одну хитрость: вам потребуется обычная стеклянная банка.

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