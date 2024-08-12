Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Значит, пора переселять ментов на зону...Жительница Барнау...
  • Александр Ширай
    Всё дело в терминологии, точнее в том кого Дума считает полноценными гражданами страны. Это точно не мы с вами. Как н...Володин объяснил ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Очередной бред о благосостоянии и т.д. конкретнее ктл стал жить лучше и есть больше мяса?Россияне стали ес...

Сколько денег мэрия Барнаула готова потратить на строительство "глазной" поликлиники?

Сколько денег мэрия Барнаула готова потратить на строительство "глазной" поликлиники?

Подрядчик должен будет построить новую офтальмологическую поликлинику до 30 октября 2026 года Мэрия Барнаула собирается потратить 673,4 млн рублей на строительство новой поликлиники Алтайской краевой офтальмологической больницы на проезде 9 Мая,7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх