Сколько денег мэрия Барнаула готова потратить на строительство "глазной" поликлиники?

Подрядчик должен будет построить новую офтальмологическую поликлинику до 30 октября 2026 года Мэрия Барнаула собирается потратить 673,4 млн рублей на строительство новой поликлиники Алтайской краевой офтальмологической больницы на проезде 9 Мая,7.
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