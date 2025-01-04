США готовят новые санкции против Грузии, но власти страны не беспокоятся

Вашингтон планирует вновь рассмотреть законопроект MEGOBARI Act, который даёт возможность вводить санкции против грузинских политиков, «подрывающих демократию».
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