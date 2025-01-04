Русская весна
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Русская весна

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США готовят новые санкции против Грузии, но власти страны не беспокоятся

США готовят новые санкции против Грузии, но власти страны не беспокоятся

Вашингтон планирует вновь рассмотреть законопроект MEGOBARI Act, который даёт возможность вводить санкции против грузинских политиков, «подрывающих демократию».

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Комментарии
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Eduard
СЩА вообще не вправи никого осуждать,ихсамих судитт надо эту мигрантскую помойку!
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