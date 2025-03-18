Украинский суд решил изгнать общину УПЦ из Успенского кафедрального собора

РИА Новости/Виталий Арутюнов Суд города Ровно принял решение об изгнании общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Успенского кафедрального собора, расположенного в городе Владимир Волынской области Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии