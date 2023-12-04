За повторную передачу мобильников заключенным хотят сажать в тюрьму

Пособников заключенных не пугают действующие штрафы за передачу в тюрьмы мобильных телефонов. Между тем преступники используют сотовые не только для общения с друзьями и родственниками, но и для мошенничества и запугивания свидетелей.
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