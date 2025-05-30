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Взрывы во Владивостоке: последствия устранены, угрозы больше нет

Взрывы во Владивостоке: последствия устранены, угрозы больше нет

Во Владивостоке, в районе бухты Десантная, прозвучали два взрыва. Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщает, что последствия полностью устранены: повреждений и жертв нет, угроза ликвидирована силами структур.

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