Взрывы во Владивостоке: последствия устранены, угрозы больше нет

Во Владивостоке, в районе бухты Десантная, прозвучали два взрыва. Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщает, что последствия полностью устранены: повреждений и жертв нет, угроза ликвидирована силами структур.
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