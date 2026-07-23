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Регионы России

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Иран нанес удары беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке

Иран нанес удары беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке

Вооружённые силы Ирана с помощью беспилотников нанесли удары по крупному складу военной техники, системе противоракетной обороны Patriot и ангару беспилотников MQ-9 американских войск на авиабазе Али ас-Салем.

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