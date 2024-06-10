Bloomberg: Шмыгаль не пустил чиновника из Украины на конференцию в ФРГ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отклонил просьбу главы агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема отправиться на конференцию в ФРГ по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня, из-за разногласий в Киеве.
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