Bloomberg: Шмыгаль не пустил чиновника из Украины на конференцию в ФРГ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отклонил просьбу главы агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема отправиться на конференцию в ФРГ по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня, из-за разногласий в Киеве.