В Рыбном мошенники похитили у женщины миллион рублей

Жертвой преступников в городе Рыбное стала 64-летняя пенсионерка. По телефону аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили передать деньги для «декларирования» специальному курьеру.
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