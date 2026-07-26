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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рыбном мошенники похитили у женщины миллион рублей

В Рыбном мошенники похитили у женщины миллион рублей

Жертвой преступников в городе Рыбное стала 64-летняя пенсионерка. По телефону аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили передать деньги для «декларирования» специальному курьеру.

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