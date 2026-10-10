Гражданка Кыргызстана пыталась вывезти в Китай золото на $402 тыс.

Суд в Казахстане постановил конфисковать в доход государства шесть золотых слитков весом 2,8 кг, которые гражданка Кыргызстана спрятала под стельками обуви при попытке вывезти их в Китай через пункт пропуска «Кордай Авто».
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