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Царьград

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Гражданка Кыргызстана пыталась вывезти в Китай золото на $402 тыс.

Гражданка Кыргызстана пыталась вывезти в Китай золото на $402 тыс.

Суд в Казахстане постановил конфисковать в доход государства шесть золотых слитков весом 2,8 кг, которые гражданка Кыргызстана спрятала под стельками обуви при попытке вывезти их в Китай через пункт пропуска «Кордай Авто».

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