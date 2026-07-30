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SPLETNIK

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У депутата Андрея Свинцова, призвавшего россиян не оплачивать подписки в Telegram, оказался Premium

У депутата Андрея Свинцова, призвавшего россиян не оплачивать подписки в Telegram, оказался Premium

У заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, который ранее призывал россиян не оплачивать подписки в Telegram на фоне обвинений Павла Дурова в содействии терроризму, оказалась в мессенджере премиум-подписка.

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