After four years of speculation, leaks, and briefings by anonymous sources, the world is finally about to hear evidence given publicly under oath in a German courtroom about how the Nord Stream gas pipelines were blown up -- in a case that could prove politically explosive.
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