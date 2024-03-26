ВСЕ НА СУББОТНИК! Весеннюю уборку на территории города проведут до майских праздников В соответствии с постановлением администрации городского поселения г.
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ВСЕ НА СУББОТНИК! Весеннюю уборку на территории города проведут до майских праздников В соответствии с постановлением администрации городского поселения г.