По просьбам граждан: ВС РФ атаковали крупный склад компании Rozetka под Киевом ВС РФ сегодня утром атаковали крупный склад компании Rozetka под Киевом.
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По просьбам граждан: ВС РФ атаковали крупный склад компании Rozetka под Киевом ВС РФ сегодня утром атаковали крупный склад компании Rozetka под Киевом.
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