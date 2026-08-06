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В России начались поставки первого отечественного аппарата ИВЛ для домашнего использования

В России начались поставки первого отечественного аппарата ИВЛ для домашнего использования

Новая разработка рассчитана на применение как в больницах, так и дома, а также позволяет удалённо контролировать состояние пациентов Госкорпорация «Ростех» начала поставки нового российского аппарата искусственной вентиляции лёгких АИВЛ-Д.

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