"Спартак" вел переговоры с бывшим тренером "Барселоны" Сетьеном

Футбольный агент Джузеппе Сапиенца, представляющий интересы бывшего главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена, рассказал, что московский "Спартак" вел переговоры по назначению специалиста на пост главного тренера команды, передает "Спорт-Экспресс".
Футбольный агент Джузеппе Сапиенца, представляющий интересы бывшего главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена, рассказал, что московский "Спартак" вел переговоры по назначению специалиста на пост главного тренера команды, передает "Спорт-Экспресс".
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