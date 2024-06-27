Объем облигаций МФО сократился в I квартале на фоне высоких ставок

В первом квартале объем облигаций микрофинансовых организаций (МФО) и связанных обществ в обращении по номинальной стоимости сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 16,3 млрд рублей, говорится в подготовленном Банком России обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов.