Объем облигаций МФО сократился в I квартале на фоне высоких ставок

В первом квартале объем облигаций микрофинансовых организаций (МФО) и связанных обществ в обращении по номинальной стоимости сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 16,3 млрд рублей, говорится в подготовленном Банком России обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов.
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