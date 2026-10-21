В школе ЗАТО Озёрный состоялась очередная профилактическая встреча полицейских со школьниками. В преддверии каникул инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции рассказали учащимся 4, 6 и 8 классов о безопасности в сети Интернет.