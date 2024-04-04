ФАС обвинила компанию Apple в незаконном ограничении доступа к мобильным приложениям банков

ФАС обвинила компанию Apple в незаконном ограничении доступа к мобильным приложениям банковФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании Apple по бесконтактным платежам в России.
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