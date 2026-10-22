Эксперты Организации Объединенных Наций подвергли критике «жесткие» действия полиции Индии во время акции протеста против главы Избирательной комиссии Гьянеша Кумара с требованием его отставки, пишет 21 октября газета The Hindustan Times.
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