Губернатор Смирнов: куряне получают сертификаты на приобретение жилья

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки обсудил с губернатором Курской области Алексеем Смирновым текущую обстановку в регионе и дальнейшие планы работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор.
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