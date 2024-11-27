Губернатор Смирнов: куряне получают сертификаты на приобретение жилья

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки обсудил с губернатором Курской области Алексеем Смирновым текущую обстановку в регионе и дальнейшие планы работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор.