«Пошли против закона». Два работодателя из Севастополя могут лишиться свободы из-за незаконных мигрантов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального подразделения УФСБ России задержали гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.
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