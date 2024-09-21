«Пошли против закона». Два работодателя из Севастополя могут лишиться свободы из-за незаконных мигрантов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального подразделения УФСБ России задержали гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.