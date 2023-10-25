РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Национальная Русская идея сегодня

Национальная Русская идея сегодня

  Доклад на секции Идеологического форума ВРНС Крупнейшему русскому философу Владимиру Соловьёву принадлежит глубокое определение национальной идеи: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Национальная Русская идея сегодня = Обрести ПОЛНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ , что позволит  придавить всех присосавшихся к стране-народу  паразитов  ломехузов  сосущих кровь ... = САНИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО  , что даст возможность   СТАНОВИТСЯ НА ТРОПУ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   НА ФУНДАМЕНТЕ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА  ,  тем самым -  на своем примере  дать возможность всему миру  шагать следом  тропой к коммунизму = ОБЩЕСТВУ ЧЕЛОВЕКОВ !                       ВОЗМОЖНО ВСЕ ЭТО = если недееспособное население ПРЕВРАТИТСЯ В НАРОД - в хозяина своей жизни и своей страны !                                                                                                                   Если останется овечкой , как пока сегодня , эту  НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ  в  головы населения  будет вдалбливать , насаждать его же враг - стремящийся и дальще на нем паразитировать !            Навешает красивые фантики , но суть   останется  антинародной , соответственно = антируской  и антистарановой !
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4 д.
ВТ
Василий Топчий
👍🤙🤙
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4 д.
Борис Виленский
За полвека у меня много скопилось мыслей о Русской идее, но это трудно осуществить в незрелом обществе. Потребуется большая чистка и переоценка многих идей. А главное - нужно менять образование и национальную политику. Русских уничтожают ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО.
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3 д.

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