МГ

Малик Гумеров

Национальная Русская идея сегодня = Обрести ПОЛНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ , что позволит придавить всех присосавшихся к стране-народу паразитов ломехузов сосущих кровь ... = САНИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО , что даст возможность СТАНОВИТСЯ НА ТРОПУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА , тем самым - на своем примере дать возможность всему миру шагать следом тропой к коммунизму = ОБЩЕСТВУ ЧЕЛОВЕКОВ ! ВОЗМОЖНО ВСЕ ЭТО = если недееспособное население ПРЕВРАТИТСЯ В НАРОД - в хозяина своей жизни и своей страны ! Если останется овечкой , как пока сегодня , эту НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ в головы населения будет вдалбливать , насаждать его же враг - стремящийся и дальще на нем паразитировать ! Навешает красивые фантики , но суть останется антинародной , соответственно = антируской и антистарановой !