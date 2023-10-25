Доклад на секции Идеологического форума ВРНС Крупнейшему русскому философу Владимиру Соловьёву принадлежит глубокое определение национальной идеи: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».
Национальная Русская идея сегодня
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МГ
Малик Гумеров
Национальная Русская идея сегодня = Обрести ПОЛНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ , что позволит придавить всех присосавшихся к стране-народу паразитов ломехузов сосущих кровь ... = САНИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО , что даст возможность СТАНОВИТСЯ НА ТРОПУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА , тем самым - на своем примере дать возможность всему миру шагать следом тропой к коммунизму = ОБЩЕСТВУ ЧЕЛОВЕКОВ ! ВОЗМОЖНО ВСЕ ЭТО = если недееспособное население ПРЕВРАТИТСЯ В НАРОД - в хозяина своей жизни и своей страны ! Если останется овечкой , как пока сегодня , эту НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ в головы населения будет вдалбливать , насаждать его же враг - стремящийся и дальще на нем паразитировать ! Навешает красивые фантики , но суть останется антинародной , соответственно = антируской и антистарановой !
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4 д.
ВТ
Василий Топчий
👍🤙🤙
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4 д.
Борис Виленский
За полвека у меня много скопилось мыслей о Русской идее, но это трудно осуществить в незрелом обществе. Потребуется большая чистка и переоценка многих идей. А главное - нужно менять образование и национальную политику. Русских уничтожают ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО.
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3 д.
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