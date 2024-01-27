МВД объявило в розыск Бориса Акунина, 10 лет назад переехавшего в Лондон

МВД объявило писателя Акунина в розыск МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков о ВС РФ.
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