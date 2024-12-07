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  • Зайка Банзайка
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
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Приготовить салат можно из любых продуктов

Приготовить салат можно из любых продуктов

﻿Фото: Shutterstock.com / Вкусландия Салат можно из любых продуктов первый взгляд несовместим друг с другом, например, ананас с чесноком или отварное яйцо с Чаще всего это вкусно, хотя и непривычно.

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Комментарии
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Зайка Банзайка
Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими усваиваются, а какие то нет. Какие-то лучше, а какие-то хуже. Есть такое направление в медицине даже: биохимия пищеварения. Например продукты богатые кальцием не дают усваиваться железу, т.к. конкурируют с ним за ферменты. Вот советская кулинария была составлена с учетом этих нюансов, поэтому салат морковь+капуста мы едим с маслом (витамины Е и С лучше усваиваются с жирами), а многокомпонентные салаты со сметаной (кисломолочные продукты усиливают стимуляцию секреции желудочного сока, что помогает переварить обильное застолье и много разных ингридиентов). Ну и там много интересного.
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