Приготовить салат можно из любых продуктов

Зайка Банзайка

Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими усваиваются, а какие то нет. Какие-то лучше, а какие-то хуже. Есть такое направление в медицине даже: биохимия пищеварения. Например продукты богатые кальцием не дают усваиваться железу, т.к. конкурируют с ним за ферменты. Вот советская кулинария была составлена с учетом этих нюансов, поэтому салат морковь+капуста мы едим с маслом (витамины Е и С лучше усваиваются с жирами), а многокомпонентные салаты со сметаной (кисломолочные продукты усиливают стимуляцию секреции желудочного сока, что помогает переварить обильное застолье и много разных ингридиентов). Ну и там много интересного.