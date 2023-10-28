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ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу. В Херсоне – мощный взрыв

ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу. В Херсоне – мощный взрыв

Украина готовится к операции и стягивает силы. По ряду украинских городов нанесены ракетные удары В ответ на западные инсайды о прекращении использования крылатых ракет Россия нанесла удар по объектам в Днепропетровске (Днепре) и Кривом Роге.

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