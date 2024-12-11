Сенатор США анонсировал новый законопроект о защите телекоммуникационных компаний после китайских хакерских атак

Сенатор-демократ США Рон Уайден объявил о новом законопроекте, направленном на обеспечение безопасности американских телефонных сетей и коммуникаций американцев в ответ на массовый взлом телекоммуникационных провайдеров, предположительно осуществленный хакерами китайского правительства.
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