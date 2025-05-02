DeepSeek и риски искусственного интеллекта: мнение эксперта

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На фоне всеобщего увлечения искусственным интеллектом в Китае, особенно после запуска национального чат-бота DeepSeek (официальный сайт), эксперт по кибербезопасности выступил с предостережением о потенциальных рисках такой технологии.