DeepSeek и риски искусственного интеллекта: мнение эксперта

На фоне всеобщего увлечения искусственным интеллектом в Китае, особенно после запуска национального чат-бота DeepSeek (официальный сайт), эксперт по кибербезопасности выступил с предостережением о потенциальных рисках такой технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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