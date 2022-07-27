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«Наггетс» обеспокоены здоровьем Демаркуса Казинса, предпочли подписать Деандре Джордана

По словам инсайдера TheDNVR.com Харрисона Уинда, здоровье Демаркуса Казинса (31 года, 208 см) вызывало серьезную озабоченность у руководства «Денвера», поэтому клуб решил не подписывать с центровым новый контракт.

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