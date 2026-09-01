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Спорт Уик-Энд

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«Они уже почти договорились…» - Гурцкая рассказал, как и почему «Зенит» помешал Андрею Мостовому перейти в «Динамо»

«Они уже почти договорились…» - Гурцкая рассказал, как и почему «Зенит» помешал Андрею Мостовому перейти в «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем вингера «Зенита» Андрея Мостового. - Как я понимаю, «Зенит» уже отказал «Динамо».

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