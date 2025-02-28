Зеленский привезет из Ирландии средства ПВО

Вчера, 27 февраля, Владимир Зеленский по пути в США залетел в Ирландию. После переговоров с ирландским премьер-министром Микхолом Мартином Украина ожидает от правительства Ирландии новый пакет помощи Киеву с радарами противовоздушной обороны Giraffe.
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