Николай Скоков: Главным критерием работы полицейских является высокая оценка населения

Валентина Э

Где это он увидел высокую оценку населения работой полицейских? "В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с риском для жизни. Проявляют мужество и героизм,.." Наоборот, народ очень недоволен их "работой"! Вон народ стонет уже от мигрантов, а полиция вроде того, ничего криминального не видит! Ждете, когда начнут избивать калеча (а то и убивать) ВАШИХ детей и престарелых родителей?