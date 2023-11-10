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Николай Скоков: Главным критерием работы полицейских является высокая оценка населения

Николай Скоков: Главным критерием работы полицейских является высокая оценка населения

10 ноября сотрудники органов внутренних дел РФ отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня чествуют людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан, поддерживают стабильность в обществе, несмотря на опасность и риск.

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Комментарии
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Валентина Э
Где это он увидел высокую оценку населения работой полицейских? &quot;В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с риском для жизни. Проявляют мужество и героизм,..&quot; Наоборот, народ очень недоволен их &quot;работой&quot;! Вон народ стонет уже от мигрантов, а полиция вроде того, ничего криминального не видит! Ждете, когда начнут избивать калеча (а то и убивать) ВАШИХ детей и престарелых родителей?
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