10 ноября сотрудники органов внутренних дел РФ отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня чествуют людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан, поддерживают стабильность в обществе, несмотря на опасность и риск.
Николай Скоков: Главным критерием работы полицейских является высокая оценка населения
Комментарии
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Валентина Э
Где это он увидел высокую оценку населения работой полицейских? "В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с риском для жизни. Проявляют мужество и героизм,.." Наоборот, народ очень недоволен их "работой"! Вон народ стонет уже от мигрантов, а полиция вроде того, ничего криминального не видит! Ждете, когда начнут избивать калеча (а то и убивать) ВАШИХ детей и престарелых родителей?
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