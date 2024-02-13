Депутат Милонов предложил не отсаживать пожилых людей от семьи в самолетах

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выдвинул инициативу о запрете разделения пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими лицами на гражданских авиалиниях, — передает Агентство Бизнес Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии