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Депутат Милонов предложил не отсаживать пожилых людей от семьи в самолетах

Депутат Милонов предложил не отсаживать пожилых людей от семьи в самолетах

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выдвинул инициативу о запрете разделения пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими лицами на гражданских авиалиниях, — передает Агентство Бизнес Новостей.

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