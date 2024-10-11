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Лавров: Запад хочет направить АСЕАН на работу против РФ и Китая

Лавров: Запад хочет направить АСЕАН на работу против РФ и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского саммита заявил, что Запад хочет нацелить своё партнёрство с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) против интересов РФ и КНР.

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