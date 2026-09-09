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Царьград

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Орлов раскритиковал «Зенит» за провал в обороне в матче с ЦСКА

Орлов раскритиковал «Зенит» за провал в обороне в матче с ЦСКА

В эфире «Радио Зенит» известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике действия футболистов петербургского клуба в гостевом матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

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