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Кросби с 3+1, Коннор с 2+1 и вратарь «Вашингтона» Линдгрен с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с матчем на ноль против «Вегаса» (3:0) при 35 отраженных бросках.

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