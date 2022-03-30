«Герой соцсетей», кричавший «Слава Украине» в Алуште, извинился и поддержал спецоперацию

В Алуште участник небольшой аварии стал героем соцсетей. В телеграм-каналах стало вирусным видео, где мужчина за рулём ругается матом и кричит: «Слава Украине».
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